В Башкирии на детской площадке отловили змею

Сегодня поступило сообщение, что на территорию детской площадки частного дома на улице Горной в населенном пункте Липовый Ключ Туймазинского района заползла змея.
Прибывшие спасатели отловили змею и отпустили на волю в лес.
В Туймазинском районе спасатели отловили змею. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Сегодня поступило сообщение, что на территорию детской площадки частного дома на улице Горной в населенном пункте Липовый Ключ Туймазинского района заползла змея.
Прибывшие спасатели отловили змею и отпустили на волю в лес.