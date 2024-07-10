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В Башкирии на детской площадке отловили змею

В Туймазинском районе спасатели отловили змею. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Сегодня поступило сообщение, что на территорию детской площадки частного дома на улице Горной в населенном пункте Липовый Ключ Туймазинского района заползла змея.

Прибывшие спасатели отловили змею и отпустили на волю в лес.