Названа возможная причина ЧП в парке Челюскинцев

— У прибора есть так называемая чувствительность, и, чтобы показания были точными, нужно четко знать, «куда смотреть», а не хаотично водить им по конструкциям. Во-вторых, трещина внутри сварочного шва — это подводный камень в буквальном смысле. Сегодня мы проверили — и все хорошо. Завтра появляется микротрещина, которая через неделю разрушает шов.