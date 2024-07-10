Названа возможная причина ЧП в парке Челюскинцев

— Подчеркиваю: это предположение и одна из возможных причин инцидента. Техническое расследование позволит дать точный ответ, — сделал акцент инженер-механик «Минскзеленстроя» Александр Пухов. — Почему мог разрушиться шов? Металл с годами истончается. Не последнюю роль в этом процессе играют погодные условия, в частности температура воздуха: в жару металл расширяется, в холод — сжимается.
К слову, аттракцион «Лебеди» — один из старожилов в парке Челюскинцев (отработал 18 лет). Притом что назначенный срок службы составляет 7 лет. Но окончание этого срока не равняется «выходу на пенсию» оборудования.
— Ежегодно такие аттракционы проходят полную проверку с привлечением сторонних организаций, которые используют методы неразрушающего контроля в том числе для проверки сварочных швов и толщины стенок металла, — пояснил А. Пухов.
Речь о магнитоскопе, который используют для проверки узлов и деталей.
Получается, плохо просветили?
— У прибора есть так называемая чувствительность, и, чтобы показания были точными, нужно четко знать, «куда смотреть», а не хаотично водить им по конструкциям. Во-вторых, трещина внутри сварочного шва — это подводный камень в буквальном смысле. Сегодня мы проверили — и все хорошо. Завтра появляется микротрещина, которая через неделю разрушает шов.
Какой будет судьба «Лебедей»?
— Решение примет руководство по результатам технического расследования, — ответил А. Пухов. — Относительно схожая ситуация — трещина по железу, только по плоской части, а не по сварочному шву, уже случалась с аттракционом «Летающая скамейка». Его отремонтировали, и он продолжил работу.
Напоследок просим развенчать миф диванных критиков: мол, городские аттракционы — списанные европейские.
— Абсурд в чистом виде, — прокомментировал А. Пухов. — Карусели либо закупаются новые, либо конструируются в Беларуси. Буквально с нуля. Например, «Ладья» — один из аттракционов-старожилов парка Челюскинцев, работает с 2000-х. К слову, «Ладья» не просто собрана, но придумана и разработана в Беларуси.