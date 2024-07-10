В Минском районе легковушка столкнулась с трактором. Водители госпитализированы с травмами

В Минском районе 10 июля около 17.00 на 31 км автодороги М6 Минск-Гродно 31-летний водитель Опель Вектра столкнулся с трактором МТЗ 82, двигаясь в направлении Минска. Трактором управлял 63-летний водитель, который двигался в попутном направлении в правой полосе. В результате ДТП водители обоих транспортных средств с полученными телесными повреждениями госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.



ГАИ настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать требования правил, быть внимательными и ответственными как к себе, так и другим участникам дорожного движения.