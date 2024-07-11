В Пермском крае во время купания в реке утонула 8-летняя девочка

В Пермском крае во время купания в Каме утонула 8-летняя девочка. Трагедия произошла около 16.30 10 июля в Оханске. Ребенок купался в необорудованном для этого месте, сообщили в краевом МЧС. На место происшествия привлекались 8 человек личного состава и две единицы техники.