В Пермском крае во время купания в реке утонула 8-летняя девочка

В Пермском крае во время купания в Каме утонула 8-летняя девочка. Трагедия произошла около 16.30 10 июля в Оханске. Ребенок купался в необорудованном для этого месте, сообщили в краевом МЧС. На место происшествия привлекались 8 человек личного состава и две единицы техники.
«На берегу Камы женщина с пятью детьми отдыхала в необорудованном для купания месте. Подвыпившая мать не заметила, как 8-летняя дочь зашла в воду. Очевидцы вытащили ребенка из воды и передали врачам. К сожалению, девочка скончалась в больнице», — говорится в телеграм-канале МЧС России.
Жителям Прикамья напоминают о соблюдении правил безопасности у воды. Родителей призывают не отпускать детей на речку одних и не оставлять их без присмотра возле водоемов. Купаться стоит только в разрешенных местах, где есть специально оборудованные пляжи и обеспечено дежурство спасателей.