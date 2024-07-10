Кишечную палочку нашли в посуде и продуктах в детских садах в Байконуре

Отметим, на днях в Карагандинской области к административной ответственности привлечено 19 директоров школ. В учебных заведения также обнаружили кишечную палочку. Еще в ходе проверок выявили просроченные лекарства. А в феврале текущего года в школах Караганды выявили лекарственные средства с истекшим сроком годности, а также факты неоказания медицинских услуг.