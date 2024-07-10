Кишечную палочку нашли в посуде и продуктах в детских садах в Байконуре

Более 500 нарушений санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований в дошкольных организациях были обнаружены в ходе проверок. В трех детских садах города по результатам микробиологического исследования пищевых продуктов (посуда, хлебная доска, сырые овощи, домашняя лапша) выявлена группа кишечных палочек.
Аналогичный факт выявлен в одном из детских садов Сырдарьинского района. Кроме того, в двух детских садах Жалагашского района выдавались кондитерские и молочные изделия с истекшим сроком годности. Четыре дошкольных учреждения Шиелийского района по сей день работали без санитарно-эпидемиологических заключений.
В детских садах Кызылорды, Байконура, а также Сырдарьинского, Кармакшинского и Жалагашского районов оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин (отсутствовали справки о болезни, заявление родителей), в результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере 22 млн тенге.
В Сырдарьинском районе установлены факты работы 11 воспитателей с поддельными дипломами. Материалы зарегистрированы в Книге учета заявлений, сообщений и направлены для производства расследований в ОП Сырдарьинского района.
Отметим, на днях в Карагандинской области к административной ответственности привлечено 19 директоров школ. В учебных заведения также обнаружили кишечную палочку. Еще в ходе проверок выявили просроченные лекарства. А в феврале текущего года в школах Караганды выявили лекарственные средства с истекшим сроком годности, а также факты неоказания медицинских услуг.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в период с 2022 года в школах Караганды не оказывалось медицинское обслуживание порядка 3 тыс. учеников. Также были обнаружены лекарственные препараты с 5−7-летним истекшим сроком годности.