Автобус, следовавший из Ижевска в Пермь, попал в смертельное ДТП

Как сообщает «Ъ-Удмутрия» со ссылкой на местную госавтоинспекцию, водитель и пассажирка автомобиля погибли, 22 пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным, автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу на 17 км автодороги Воткинск-Кельчино, где столкнулся с автобусом. Автобус, в котором находилось более 40 пассажиров, следовал по маршруту Ижевск-Пермь.
Следователи СУ СК по Удмуртской республике по факту аварии проводит проверку по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности жизни или здоровья потребителей). Также проверку проводит прокуратура республики.