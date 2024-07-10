Автобус, следовавший из Ижевска в Пермь, попал в смертельное ДТП

По предварительным данным, автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу на 17 км автодороги Воткинск-Кельчино, где столкнулся с автобусом. Автобус, в котором находилось более 40 пассажиров, следовал по маршруту Ижевск-Пермь.