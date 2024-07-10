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В Британии убили жену и дочерей спортивного комментатора Би-би-си

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жена и две дочери спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта были убиты у себя дома в городе Буши британского графства Хертфордшир, сообщает местная полиция.

Источник: © РИА Новости

Полиция и скорая помощь прибыли на место преступления около 7 вечера во вторник и обнаружили трех женщин, получивших тяжелые ранения.

«К сожалению, несмотря на все усилия, все три женщины, которые, как предполагается, были родственницами, скончались на месте. Возраст жертв составлял 25, 28 и 61 год», — сообщил представитель полиции Джон Симпсон на пресс-конференции в среду.

Полиция предполагает, что злоумышленник был вооружен арбалетом.

В ходе пресс-конференции Симпсон также заявил, что предполагаемый злоумышленник, Кайл Клиффорд, объявлен в розыск, и обратился к нему лично, призвав связаться с полицией. Он добавил, что в операции по поимке Клиффорда задействованы вооруженные сотрудники полиции и специализированные поисковые команды.

Позднее газета DailyMail сообщила, что жертвами убийства стали жена и две дочери спортивного комментатора Джона Ханта, работающего на телеканале Би-би-си.

Объявленный в розыск 26-летний Кайл Клиффорд — бывший молодой человек одной из дочерей Ханта, Луизы, пишет издание.