В Британии убили жену и дочерей спортивного комментатора Би-би-си

В ходе пресс-конференции Симпсон также заявил, что предполагаемый злоумышленник, Кайл Клиффорд, объявлен в розыск, и обратился к нему лично, призвав связаться с полицией. Он добавил, что в операции по поимке Клиффорда задействованы вооруженные сотрудники полиции и специализированные поисковые команды.