США, Дания и Нидерланды планируют передавать Украине F-16 эскадрильями

Дания и Нидерланды начали передачу Киеву истребителей F-16, сообщил госсекретарь США Блинкен. По его словам, самолеты «появятся в небе над Украиной» уже этим летом. Как пояснили лидеры стран, ВСУ получат «эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», сколько именно — не уточняется. Кроме того, Амстердам выделит Киеву дополнительные €300 млн на закупку вооружений для них. И Дания, и Нидерланды ранее разрешили ВСУ использовать самолеты для ударов по России.