Девушка упала на пути на красной ветке метро в Петербурге

В метро Петербурга девушка упала на пути. Ее быстро подняли сотрудники подземки и передали врачам.
— Падение из-за ухудшения самочувствия. С пути подняли, передали врачам скорой помощи, — рассказали SPB.KP.RU в пресс-службе ГУП «Метрополитен».
По сообщениям очевидцев, из-за ЧП на красной ветке поезда ходили с большими задержками. Сначала всех высадили из «балтийца», а следующий состав от «Площади Восстания» до «Площади Ленина» добирался почти 10 минут.
В минувшем марте в метро Петербурга произошло аналогичное ЧП. Пассажир упал на рельсы на станции «Нарвская». Его оперативно подняли и передали врачам. Движение поездов тогда пришлось замедлить от станции «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской». До этого днем ранее из-за пассажира «встала» синяя ветка метро.