Девушка упала на пути на красной ветке метро в Петербурге

В минувшем марте в метро Петербурга произошло аналогичное ЧП. Пассажир упал на рельсы на станции «Нарвская». Его оперативно подняли и передали врачам. Движение поездов тогда пришлось замедлить от станции «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской». До этого днем ранее из-за пассажира «встала» синяя ветка метро.