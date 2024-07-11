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Пермячку, погибшую в упавшей с третьего этажа машине, похоронят в Закамске

Прощание состоится 11 июля.

Источник: Reuters

Похороны 37-летней пермячки, трагически погибшей в выпавшем с третьего этажа парковки торгового центра автомобиле, пройдут в Закамске 11 июля, сообщает подруга умершей на своей странице в соцсети.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 25 июня в ТРЦ «Галерея» в Краснодаре. 37-летний водитель за рулем BMW разогнался и, сбив ограждения, вылетел с третьего этажа здания на проезжую часть, передаёт 59.RU. В разбитой машине обнаружили тела мужчины, беременной женщины и её 10-летнего сына.

С водителем машины простились в Краснодаре. Погибшую женщину решили похоронить на родине, в Перми.

«Как же тяжело и больно, когда уходит из жизни такой любимый и близкий тебе человек. Везде, где бы она ни появилась, был смех и радость, которые она несла на протяжении своей такой яркой, но недолгой жизни», — написала её подруга в соцсети.

несчастный случай