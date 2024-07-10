Число погибших в лобовом ДТП на «Нарве» выросло до двух

В 17:47 на 2−3 километре объездной автодороги «Ополье — Нарва» водитель автомобиля LADA не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусам Volkswagen Caravelle, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее сообщалось, что из-за аварии было перекрыто движение по федеральной трассе «Нарва».
По предварительным данным, травмы получили 8 человек. Одна из пострадавших, женщина, скончалась на месте. Позже стало известно еще об одной погибшей — 35-летней пассажирке «Фольксвагена». Среди пострадавших — трое детей, двое из них в тяжелом состоянии, один в среднем.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.