Число погибших в лобовом ДТП на «Нарве» выросло до двух

В 17:47 на 2−3 километре объездной автодороги «Ополье — Нарва» водитель автомобиля LADA не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусам Volkswagen Caravelle, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее сообщалось, что из-за аварии было перекрыто движение по федеральной трассе «Нарва».