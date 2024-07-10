В России объявили в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова

В ноябре 2022 года Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Утверждается, что в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года они, а также предприниматель Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов. Нефть была поставлена ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.