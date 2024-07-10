В России объявили в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова

«Геннадий Борисович Боголюбов, 20.01.1962. Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте ведомства.
При этом не уточняется, о какой статье идет речь.
Во вторник Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела против Боголюбова, ему заочно предъявили обвинения в незаконном выезде в Польшу по поддельным документам. Нацбанк страны 27 ноября заявлял, что хозяйственный суд Киева закрыл дело Боголюбова о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка в 2016 году и приобретения государством ста процентов акций этого кредитно-финансового учреждения.
В ноябре 2022 года Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Утверждается, что в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года они, а также предприниматель Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов. Нефть была поставлена ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.