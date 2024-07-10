США начнут размещать дальнобойное и гиперзвуковое оружие в Германии в 2026 году

«Я говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать разработки, а в будущем и производство», — сказал он отметив, что руководство сферы российской промышленности уже получило указания о начале производства такого вооружения.