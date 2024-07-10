Суд продлил арест фигуранту дела экс-кадровика Минобороны Кузнецова

Защита обвиняемого заявила о непричастности Левы Мартиросяна и попросила отпустить его под домашний арест. По словам адвокатов, по делу была также допрошена супруга Юрия Кузнецова — Юлия, чьи показания не подтвердили причастность бизнесмена к даче взятки. «Здесь нет события преступления как такового. Имущество приобреталось (Кузнецовым и Мартиросяном.— ''Ъ'') пополам, а информация об этом есть в Росреестре», — сказал адвокат Михаил Карапетян (цитата по ТАСС).