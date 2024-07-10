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Суд продлил арест фигуранту дела экс-кадровика Минобороны Кузнецова

Басманный суд Москвы продлил арест бизнесмена из Краснодара Левы Мартиросяна, проходящего по делу бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, следует из материалов на сайте суда. На заседании представитель следствия сообщил, что Мартиросян передал Юрию Кузнецову взятку в виде участка и жилого дома на общую сумму более 30,5 млн руб. Мартиросян не признает вину.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Арест был продлен до 12 октября. По словам представителя обвинения, господин Мартиросян передал Юрию Кузнецову земельный участок, расположенный в Краснодаре, на сумму 7 млн руб., а также жилой дом. Общая сумма взятки составила 30 млн 503 тыс. руб.

Защита обвиняемого заявила о непричастности Левы Мартиросяна и попросила отпустить его под домашний арест. По словам адвокатов, по делу была также допрошена супруга Юрия Кузнецова — Юлия, чьи показания не подтвердили причастность бизнесмена к даче взятки. «Здесь нет события преступления как такового. Имущество приобреталось (Кузнецовым и Мартиросяном.— ''Ъ'') пополам, а информация об этом есть в Росреестре», — сказал адвокат Михаил Карапетян (цитата по ТАСС).

«Я чрезмерно заинтересован в расследовании этого дела, в рамках которого мне вменяют дачу взятки в виде этого участка и дома. Для меня это является всего лишь коммерческим проектом, я на этом зарабатывал деньги», — сказал Лева Мартиросян.

Юрия Кузнецова задержали 13 мая в его доме в Истринском районе Подмосковья. На следующий день он был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Взяткодателем по делу был назван Лева Мартиросян, его арестовали 14 мая. По версии следствия, взятка была дана за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб.

расследование