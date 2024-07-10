Суд продлил арест фигуранту дела экс-кадровика Минобороны Кузнецова

Арест был продлен до 12 октября. По словам представителя обвинения, господин Мартиросян передал Юрию Кузнецову земельный участок, расположенный в Краснодаре, на сумму 7 млн руб., а также жилой дом. Общая сумма взятки составила 30 млн 503 тыс. руб.
Защита обвиняемого заявила о непричастности Левы Мартиросяна и попросила отпустить его под домашний арест. По словам адвокатов, по делу была также допрошена супруга Юрия Кузнецова — Юлия, чьи показания не подтвердили причастность бизнесмена к даче взятки. «Здесь нет события преступления как такового. Имущество приобреталось (Кузнецовым и Мартиросяном.— ''Ъ'') пополам, а информация об этом есть в Росреестре», — сказал адвокат Михаил Карапетян (цитата по ТАСС).
«Я чрезмерно заинтересован в расследовании этого дела, в рамках которого мне вменяют дачу взятки в виде этого участка и дома. Для меня это является всего лишь коммерческим проектом, я на этом зарабатывал деньги», — сказал Лева Мартиросян.
Юрия Кузнецова задержали 13 мая в его доме в Истринском районе Подмосковья. На следующий день он был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Взяткодателем по делу был назван Лева Мартиросян, его арестовали 14 мая. По версии следствия, взятка была дана за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб.