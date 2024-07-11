В новосибирском Академгородке пропал 12-летний мальчик, его ищут поисковики

В Советском районе Новосибирске ищут 12-летнего Давида Вольщевского. 10 июля он не вернулся с прогулки.
Ориентировку на пропавшего ребенка ночью 11 июля опубликовал новосибирский поисковый отряд ЛизаАлерт. Был объявлен срочный сбор волонтеров. В настоящее время разворачивается поисковая операция.
Описание пропавшего мальчика: рост 148 см, худощавый, волосы русые, глаза зеленые. Давид был одет в черную футболку, зеленые шорты и черные кроссовки. У ребенка с собой был велосипед.
Всех, у кого есть информация о пропавшем мальчике, просят звонить по телефону 112 или 8−800−700−54−52.