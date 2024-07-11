Сестре реставратора дали срок за хищения при реконструкции башен Кремля

«Приговором Тверского районного суда города Москвы Орынчук Оксана Кузьминична признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.
Орынчук находилась под запретом определённых действий, поэтому была взяла под стражу в зале сразу после оглашения приговора, пояснили в суде.
Ранее по этому же делу был осужден на четыре года колонии брат подсудимой Иван Орынчук, он заключил досудебное соглашение и его дело было выделено в отдельное производство.
Как было установлено в ходе судебных разбирательств, Иван Орынчук с марта 2019 года занимал должность генерального директора ООО «Петербургский Ренессанс». Организация исполняла госконтракт на реконструкцию стен и башен Московского Кремля. Среди объектов культурного наследия компания должна была заняться реставрацией Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Благовещенской, Водовзводной и Боровицкой башен.
По версии следствия, Орынчук вместе с сестрой похитил более 70 миллионов рублей из авансовых платежей, поступивших по госконтрактам.
Проект курировал полковник ФСО Алексей Голохвостов, который оказывал покровительство и давал различные указания работникам ООО «Петербургский Ренессанс».
В мае 2022 года 235 гарнизонный военный суд приговорил Голохвостого за взятки к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 40,5 миллионов рублей.
Сами Орынчуки были арестованы в конце 2022 года, позднее сестру суд отправил под домашний арест, а затем и вовсе смягчил меру пресечения до запрета определённых действий.