Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске загорелся автосервис

В Красноярске автосервис загорелся на площади 1,8 тыс квадратных метров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Автосервис горит на площади 1,8 тысячи квадратных метров в Красноярске, два человека спасены, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пожар произошел в двухэтажном железобетонном здании автосервиса на улице Академгородок. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожарными спасено два человека. Площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению огня привлечено более 40 человек и 11 единиц техники.

пожары