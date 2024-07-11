В Красноярске загорелся автосервис

«Пожар произошел в двухэтажном железобетонном здании автосервиса на улице Академгородок. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожарными спасено два человека. Площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.