Умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов

Туманов родился 1 сентября 1927 года. Он был моряком, ходил в заграничные плавания. В 21 год, в 1948-м, его приговорили по 58-й статье, политической статье, к 25-летнему заключению в лагерях, где в итоге провел восемь лет и вышел на свободу после пересмотра дела, в 1956-м был реабилитирован. Пока отбывал срок, пытался бежать семь раз.