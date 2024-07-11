«Вы все нацисты»: в Приморье мигрант обрушился с оскорблениями на людей

В приморском Артеме мигрант обозвал окружающих нацистами и угрожал сотворить с ними противоестественные действия сексуального характера. На него завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.
Конфликт произошел днем 10 июля из-за парковки. По мнению местных жителей, иностранец неправильно поставил ночью свой автомобиль, заблокировав машину кого-то из жильцов дома.
Страсти быстро накалились, и мигрант начал оскорблять окружающих, обзывая всех их нацистами и угрожая противоестественными действиями. Конфликт чуть не перерос в драку, остановленную женщинами.
Судя по кадрам видео, это далеко не первое столкновение приезжего и местных жителей. Его мы не публикуем по этическим соображениям.
Проверку происшествия начала полиция, а следственный комитет завел на мигранта уголовное дело.
«Следственными органами СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — сообщили в СК.
Максимальным наказанием за это преступление может быть пять лет лишения свободы.
Какую меру пресечения изберут иностранцу, не сообщается.
Доклад о его расследовании затребовал глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Евгению Касьянникову доложить об установленных обстоятельствах дела.