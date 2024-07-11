«Вы все нацисты»: в Приморье мигрант обрушился с оскорблениями на людей

В приморском Артеме мигрант обозвал окружающих нацистами и угрожал сотворить с ними противоестественные действия сексуального характера. На него завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.