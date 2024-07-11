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8-летний ребёнок погиб в ДТП в Хабаровском крае

Ещё двое несовершеннолетних и двое взрослых доставлены в медицинское учреждение.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

По предварительным данным, 10.07.2024 около 20.00 часов водитель автомобиля «Тойота Прадо», двигаясь по ул. Дорожной п. Октябрьский, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, в следствие чего не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.

В результате ДТП погиб 8-летний пассажир. Еще двое несовершеннолетних пассажиров, их мать и водитель автомобиля с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прокуратура Ванинского района проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.