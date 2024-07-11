8-летний ребёнок погиб в ДТП в Хабаровском крае

По предварительным данным, 10.07.2024 около 20.00 часов водитель автомобиля «Тойота Прадо», двигаясь по ул. Дорожной п. Октябрьский, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, в следствие чего не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
В результате ДТП погиб 8-летний пассажир. Еще двое несовершеннолетних пассажиров, их мать и водитель автомобиля с травмами доставлены в медицинское учреждение.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Прокуратура Ванинского района проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.