8-летний ребёнок погиб в ДТП в Хабаровском крае

По предварительным данным, 10.07.2024 около 20.00 часов водитель автомобиля «Тойота Прадо», двигаясь по ул. Дорожной п. Октябрьский, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, в следствие чего не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.