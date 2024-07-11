В Уссурийске главу казенного учреждения будут судить за прорыв дамбы

Согласно материалам дела, в марте 2022 года учреждение заключило контракт с подрядчиком на строительство системы защиты микрорайона от затопления. Работы должны были проводиться по строгому графику. Однако с февраля по апрель 2023 года было выявлено серьезное отставание от плана. Несмотря на это, Бобрыш и его заместитель Анна Токаревская, зная о начале паводкового сезона и связанных с этим рисках, не приняли необходимых мер для ускорения работ. Особенно критичными были задержки с установкой шлюза-регулятора, необходимого для контроля водных потоков.