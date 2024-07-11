В Уссурийске главу казенного учреждения будут судить за прорыв дамбы

Следственным комитетом Приморского края предъявлено окончательное обвинение экс-директору казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика» Дмитрию Бобрышу в превышении должностных полномочий. Обвинение связано с инцидентом затопления микрорайона «Семь ветров» в Уссурийске в августе 2023 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома края.
Согласно материалам дела, в марте 2022 года учреждение заключило контракт с подрядчиком на строительство системы защиты микрорайона от затопления. Работы должны были проводиться по строгому графику. Однако с февраля по апрель 2023 года было выявлено серьезное отставание от плана. Несмотря на это, Бобрыш и его заместитель Анна Токаревская, зная о начале паводкового сезона и связанных с этим рисках, не приняли необходимых мер для ускорения работ. Особенно критичными были задержки с установкой шлюза-регулятора, необходимого для контроля водных потоков.
Из-за несвоевременного выполнения работ по дамбе 12 августа произошло прорыв, что привело к массовому затоплению микрорайона «Семь ветров» и значительным материальным потерям для местных жителей.
По итогу следствия, материалы дела готовятся к передаче в суд. Обвиняемым предоставлена возможность ознакомиться с обвинительным заключением.
Кроме того, бывший глава Ракитненского сельского поселения Дальнереченского района Приморья стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно материалам дела, в период с августа по декабрь 2021 года он, действуя в интересах определенного предпринимателя, обеспечил приобретение последним муниципального производственного комплекса по цене значительно ниже рыночной — за 2,5 миллиона рублей при оценочной стоимости более 6 миллионов.