Машины в хлам: жесткое ДТП произошло в Артеме

Столкновение произошло в районе улицы Владимира Сайбеля, 45, в Артеме. Водитель Toyota Allion врезался в Toyota Corolla Fielder, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Виновник аварии дал задний ход, но не убедился в безопасности маневра и врезался в другое авто. У «Короллы» вмялся передний бампер, запчасти можно было буквально отрывать руками. У «Эллиона» отсутствует задний бампер, осталась только крышка багажника.
О пострадавших не сообщается. На место происшествия приехали специалисты.
Ранее «КП» писала о конфликте двух рулевых: таксист-мигрант перекрыл дорогу другим автолюбителям. Когда с ним вышел поговорить один из заблокированных водителей, иностранец пригрозил отрезать оппоненту голову.