Машины в хлам: жесткое ДТП произошло в Артеме

Виновник аварии дал задний ход, но не убедился в безопасности маневра и врезался в другое авто. У «Короллы» вмялся передний бампер, запчасти можно было буквально отрывать руками. У «Эллиона» отсутствует задний бампер, осталась только крышка багажника.