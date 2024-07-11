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Машины в хлам: жесткое ДТП произошло в Артеме

В Приморье две машины пострадали в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Столкновение произошло в районе улицы Владимира Сайбеля, 45, в Артеме. Водитель Toyota Allion врезался в Toyota Corolla Fielder, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Виновник аварии дал задний ход, но не убедился в безопасности маневра и врезался в другое авто. У «Короллы» вмялся передний бампер, запчасти можно было буквально отрывать руками. У «Эллиона» отсутствует задний бампер, осталась только крышка багажника.

О пострадавших не сообщается. На место происшествия приехали специалисты.

Ранее «КП» писала о конфликте двух рулевых: таксист-мигрант перекрыл дорогу другим автолюбителям. Когда с ним вышел поговорить один из заблокированных водителей, иностранец пригрозил отрезать оппоненту голову.