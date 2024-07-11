Минобороны сообщило об уничтожении FPV-дронами техники и опорных пунктов ВСУ

Как рассказал командир роты с позывным Бара, дроны-камикадзе позволяют российским военнослужащим «выкуривать» противника, засевшего в укрепленных позициях. «Они сидят в ячейках, в блиндажах, в укрепах. То есть там сбросами (дронами, используемыми для сброса боеприпасов — прим. ТАСС) сильно не поработать. Или такими орудиями, как АГС (автоматический станковый гранатомет — прим. ТАСС), миномет. Они не вскрывают такие укрепленные позиции. Остаются FPV-дроны. После этого враг начинает перемещаться, потому что появляются раненые. И вот в это время уже отрабатываем сбросами, АГС, “зажигалками” (зажигательными боеприпасами — прим. ТАСС)», — отметил он.