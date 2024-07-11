«Вынесли тело через черный ход»: алматинка умерла после липосакции в частной клинике

«В последнее время у нее болели ноги. И она решилась на операцию, чтобы снизить нагрузку на конечности. Врачи обещали, что после операции моя сестра сбросит 5 килограммов. Объясняли, что постепенно нужно начать заниматься спортом, тогда удастся похудеть еще на 20 килограммов. С утра ее забрали на операцию. Но ближе к полудню она написала супругу, что плохо себя чувствует. Никто не предупредил о рисках. Мы боимся, что врачи могут избежать ответственности. Сейчас ведем переговоры с частными судебными экспертами. После похорон врачи приехали к нам, выразили соболезнования и передали конверт с деньгами. Но мы пойдем до конца, чтобы наказать виновных», — рассказала родственница умершей Гульнара Батырханова.