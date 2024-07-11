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Крупный пожар в красноярском автосервисе потушили к утру

Источник: Российская газета

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в двухэтажном автосервисе на левобережье Красноярска.

Сигнал о возгорании на территории красноярского Академгородка поступил после полуночи — огонь охватил железобетонное здание.

В тушении участвовали 47 человек, было задействовано полтора десятка единиц техники.

Локализовать пожар удалось в 03:57, в 05:17 ликвидировано открытое горение, в 07:37 — сотрудники МЧС полностью справились с огнем.

«Спасены два человека. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров», — проинформировали в региональном главке ведомства.

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