ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заданным координатам.
«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.