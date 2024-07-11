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ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток», видео предоставило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заданным координатам.

«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.