Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — заявил он.
Как уточнил мэр столицы, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.