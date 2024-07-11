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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Собянин: силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — заявил он.

Как уточнил мэр столицы, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.