Мошенник «со связями в ФСБ» задержан в Хабаровске за вымогательство 15 млн рублей

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хабаровчанин узнал о привлечении знакомой гражданки к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, — отметили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю. — Мужчина ввёл в заблуждение родственников последней относительно прекращения в отношении нее уголовного преследования, посредством привлечения мнимых связей в ФСБ России. За свои услуги он потребовал денежную сумму в размере 15 миллионов рублей. Не желая принимать участия в противоправных действиях, граждане обратились в УФСБ России по Хабаровскому краю. Злоумышленник задержан в момент передачи ему требуемой денежной суммы. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.





Напомним, в 2022 году оперативники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который выдавал себя за сотрудника этого ведомства. У мнимого чекиста было изъято сразу три поддельных удостоверения о принадлежности в этой силовой структуре. Гражданин пообещал знакомым помочь взыскать денежный долг и свои услуги оценил в 1,5 млн. рублей, При обыске у него нашли контрафактные награды и ордена (имеющие внешнее сходство с государственными наградами), а также охолощённый пистолет Макарова.