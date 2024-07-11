На 28 участках продолжают гореть леса в Иркутской области

На территории Иркутской области бушует 28 лесных пожаров. За сутки борьба с пламенем завершилась на 11 участках: Мамско-Чуйском, Катангском, Киренском и Братском районах, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.