На 28 участках продолжают гореть леса в Иркутской области

На территории Иркутской области бушует 28 лесных пожаров. За сутки борьба с пламенем завершилась на 11 участках: Мамско-Чуйском, Катангском, Киренском и Братском районах, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— Под контролем пламя в Братском и Усть-Илимском районах на площади 8,2 га. Продолжается тушение «взятых в кольцо» пожаров в Нижнеилимском, Мамско-Чуйском, Киренском, Казачинско-Ленском, Катангском и Братском районах, — пояснили в правительстве.
Активная борьба со стихией идет в Витимском заповеднике Бодайбинского района, там охвачено пламенем 256 га. Для тушения пожаров 10 июля потребовалось задействовать более 900 специалистов. Воздушные судна продолжают осуществлять мониторинг.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев» спустили на воду в областном центре. Оно должно работать на акватории Байкала и помочь проекту по восстановлению популяции омуля.