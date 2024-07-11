Тела двоих подростков нашли на реке Ишим в СКО

Сообщается, что тела утонувших детей были найдены в селе Бесколь Кызылжарского района СКО. Их сотрудники ДЧС извлекли из воды.
«По данным группы по связям с общественностью Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области, в 14:40 на старице (старое русло — прим. ред.) реки Ишим поисковая группа ДЧС (8 человек и 1 беспилотный аппарат) обнаружила и достала из воды тела подростков 2009 и 2012 годов рождения», — сообщили авторы издания.
Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетних. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Также напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области подросток 14−15 лет утонул на базе отдыха близ села Желаево. А в конце июня в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в реке Нура утонули две ученицы 9 класса. Они купались в неположенном месте. При этом в середине прошлого месяца в реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой.
Как помочь утопающему?
На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении: следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей; далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы