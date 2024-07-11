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Тела двоих подростков нашли на реке Ишим в СКО

В старом русле реки Ишим спасатели вытащили из воды тела двоих подростков. Сейчас специалисты устанавливают причины гибели, передает издание Петропавловск.news.

Сообщается, что тела утонувших детей были найдены в селе Бесколь Кызылжарского района СКО. Их сотрудники ДЧС извлекли из воды.

«По данным группы по связям с общественностью Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области, в 14:40 на старице (старое русло — прим. ред.) реки Ишим поисковая группа ДЧС (8 человек и 1 беспилотный аппарат) обнаружила и достала из воды тела подростков 2009 и 2012 годов рождения», — сообщили авторы издания.

Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетних. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области подросток 14−15 лет утонул на базе отдыха близ села Желаево. А в конце июня в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в реке Нура утонули две ученицы 9 класса. Они купались в неположенном месте. При этом в середине прошлого месяца в реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой.

Как помочь утопающему?

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении: следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей; далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т. п.); вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь; определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания. При наличии пульса и дыхания следует: повернуть пострадавшего на живот; перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т. п.); очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель — удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5−10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха; после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот; согреть пострадавшего; наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация. Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют — постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.

несчастный случай