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Ядовитая змея укусила двух детей во Владивостоке: пострадавших госпитализировали

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля, ФедералПресс. Во Владивостоке двое детей пострадали от укуса щитомордника. С отеком пострадавших госпитализировали.

Источник: РИА "Новости"

«Пострадавших доставили в “Тысячекоечную” в отделение острых отравлений. Начался реактивный отек пораженных участков», — сообщили в ВКБ№ 2.

В результате игры со змеей один подросток получил укус кисти, второй — пальца. В больнице пострадавшим оперативно купировали отек. Пройдя необходимое лечение, мальчики выписались.

Как отметил заведующий отделением острых отравлений «ВКБ№ 2» Кирилл Коростылев, если вас укусила змея, то необходимо сохранять спокойствие и не двигать пораженной конечностью, чтобы яд не распространялся по телу.

«Первым делом, освободите от одежды или обуви пострадавшую часть тела. Не накладывайте жгут, не делайте разрезов, отсасывать яд, прижигать рану — нельзя. Далее нужно обратиться за медицинской помощью», — отметил врач.

Напомним, стало известно, какие инфекции угрожают приморцам во время отдыха на море. Гостей и жителей края призывают тщательней подходить при выборе мест для купания.

здоровье