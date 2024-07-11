Ядовитая змея укусила двух детей во Владивостоке: пострадавших госпитализировали

«Пострадавших доставили в “Тысячекоечную” в отделение острых отравлений. Начался реактивный отек пораженных участков», — сообщили в ВКБ№ 2.
В результате игры со змеей один подросток получил укус кисти, второй — пальца. В больнице пострадавшим оперативно купировали отек. Пройдя необходимое лечение, мальчики выписались.
Как отметил заведующий отделением острых отравлений «ВКБ№ 2» Кирилл Коростылев, если вас укусила змея, то необходимо сохранять спокойствие и не двигать пораженной конечностью, чтобы яд не распространялся по телу.
«Первым делом, освободите от одежды или обуви пострадавшую часть тела. Не накладывайте жгут, не делайте разрезов, отсасывать яд, прижигать рану — нельзя. Далее нужно обратиться за медицинской помощью», — отметил врач.
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