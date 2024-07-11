Скандал на парковке в Артеме получил неожиданный поворот для мигранта-нациста: избит и закрыт

По информации отдела МВД России, конфликт между мигрантом и местной жительницей произошел на придомовой парковке на улице Фрунзе. В ходе словесной перепалки женщина сообщила, что ранее ее автомобиль был запаркован иностранцем, что вызвало у нее трудности с выездом от дома № 10. Молодой иностранец же всячески отрицал свою вину, громко обзывая девушку и ее спутников нацистами, а также угрожая сделать противоправные вещи с женщиной и другими участниками конфликта.