Скандал на парковке в Артеме получил неожиданный поворот для мигранта-нациста: избит и закрыт

«В социальных медиа сообщается, что в городе Артеме Приморского края приезжий устроил конфликт с местными жителями из-за парковки, при этом позволил себе оскорбительные высказывания в адрес граждан Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
По информации отдела МВД России, конфликт между мигрантом и местной жительницей произошел на придомовой парковке на улице Фрунзе. В ходе словесной перепалки женщина сообщила, что ранее ее автомобиль был запаркован иностранцем, что вызвало у нее трудности с выездом от дома № 10. Молодой иностранец же всячески отрицал свою вину, громко обзывая девушку и ее спутников нацистами, а также угрожая сделать противоправные вещи с женщиной и другими участниками конфликта.
Конфликт в Артеме стал достоянием общественности Приморского края благодаря публикации видео, которое снял очевидец инцидента. Постом в соцсетях одновременно заинтересовались и сотрудники полиции Артема, и другие иностранцы. В результате мигрант был жестко избит своими же соотечественниками и доставлен в больницу.
В медучреждении иностранца-нациста посетили сотрудники Следственного комитета. Был проведен допрос, в ходе которого, по информации телеграм-канала lada_glybina, мужчина плакал и каялся. Правда, это обстоятельство не помешало заведению на него уголовного дела за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения. Теперь мигранту-нацисту грозит до пяти лет лишения свободы.
Известно, что молодому человеку всего 20 лет. В настоящее время иностранец задержан по статье 91 УПК РФ в качестве подозреваемого и заключен под стражу. Органы начали проверку законности получения им российского гражданства.
«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Касьянникову Е. С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает Следком Приморья.
Полиция также продолжает расследование для установления всех обстоятельств случившегося и личностей участников.
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