Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандал на парковке в Артеме получил неожиданный поворот для мигранта-нациста: избит и закрыт

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля, ФедералПресс. Скандальный инцидент из-за парковочного места во дворе многоквартирного дома в Артеме привлек внимание правоохранительных органов Приморья. Однако, как оказалось, наказание нашло зачинщика конфликта до старта официального разбирательства.

Источник: РИА "Новости"

«В социальных медиа сообщается, что в городе Артеме Приморского края приезжий устроил конфликт с местными жителями из-за парковки, при этом позволил себе оскорбительные высказывания в адрес граждан Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

По информации отдела МВД России, конфликт между мигрантом и местной жительницей произошел на придомовой парковке на улице Фрунзе. В ходе словесной перепалки женщина сообщила, что ранее ее автомобиль был запаркован иностранцем, что вызвало у нее трудности с выездом от дома № 10. Молодой иностранец же всячески отрицал свою вину, громко обзывая девушку и ее спутников нацистами, а также угрожая сделать противоправные вещи с женщиной и другими участниками конфликта.

Конфликт в Артеме стал достоянием общественности Приморского края благодаря публикации видео, которое снял очевидец инцидента. Постом в соцсетях одновременно заинтересовались и сотрудники полиции Артема, и другие иностранцы. В результате мигрант был жестко избит своими же соотечественниками и доставлен в больницу.

В медучреждении иностранца-нациста посетили сотрудники Следственного комитета. Был проведен допрос, в ходе которого, по информации телеграм-канала lada_glybina, мужчина плакал и каялся. Правда, это обстоятельство не помешало заведению на него уголовного дела за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения. Теперь мигранту-нацисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Известно, что молодому человеку всего 20 лет. В настоящее время иностранец задержан по статье 91 УПК РФ в качестве подозреваемого и заключен под стражу. Органы начали проверку законности получения им российского гражданства.

«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Касьянникову Е. С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает Следком Приморья.

Полиция также продолжает расследование для установления всех обстоятельств случившегося и личностей участников.

Ранее «ФедералПресс» раскрыл подробности личности криминального авторитета, задержанного в Приморье за вымогательство и грабеж участников СВО.