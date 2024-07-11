Следствие определило виновника прорыва дамбы в Уссурийске

По информации следствия, в марте 2022 года МКУ СЕЗЗ был заключен контракт с ООО «Спец Дор Строй» на строительство дамбы в районе улицы Раздольная Уссурийска, которая должна защищать микрорайон «Семь ветров» от наводнений. Работы по установке шлюза-регулятора, в частности, должны были быть выполнены до 31 марта 2023 года. Однако работы так и не были завершены строителями, и в результате 12 августа, «произошел промыв тела дамбы».