Следствие определило виновника прорыва дамбы в Уссурийске

Помимо Дмитрия Бобрыша фигурантом по делу также является его бывший заместитель Анна Токарская, но ей, как сообщил «Ъ» представитель следствия, обвинение в окончательной редакции еще не предъявлено. Как полагают следователи, руководители МКУ СЕЗЗ не контролировали должным образом ход работ на дамбе компанией-подрядчиком, что привело к ее прорыву и затоплению микрорайона Уссурийска.
По информации следствия, в марте 2022 года МКУ СЕЗЗ был заключен контракт с ООО «Спец Дор Строй» на строительство дамбы в районе улицы Раздольная Уссурийска, которая должна защищать микрорайон «Семь ветров» от наводнений. Работы по установке шлюза-регулятора, в частности, должны были быть выполнены до 31 марта 2023 года. Однако работы так и не были завершены строителями, и в результате 12 августа, «произошел промыв тела дамбы».
Напомним, в результате обильных осадков, обрушившихся на Приморье в ходе прохождения тайфуна «Ханун», 12 августа прошлого года недостроенная дамба в Уссурийске была прорвана. В микрорайоне «Семь ветров» оказались подтоплены 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и более 15 капитальных гаражей в районе Раздольной улицы. Ущерб гражданам оценивается в сумму не менее 39 млн руб.
В октябре прошлого года суд в Приморье признал ООО «Спец Дор Строй», подрядчика строительства дамбы в Уссурийске, виновным по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ). В качестве наказания компании назначен штраф в размере 9 млн руб.