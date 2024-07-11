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Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА

МО: силы ПВО уничтожили и перехватили пять беспилотников над четырьмя областями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями, сообщили в Минобороны.

Сообщается, что в течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей», — добавили в министерстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву, в Ступинском городском округе. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.