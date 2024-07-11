В Приморье в ДТП с микроавтобусом погиб человек

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали и госпитализированы в результате ДТП в районе Уссурийска в Приморье, сообщает прокуратура Приморья.
Отмечается, что в четверг на 6 км автомобильной дороги «Подъезд к городу Уссурийску от автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток» водитель Toyota Land Cruiser 100 выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Nissan NV200.
«В результате ДТП медикам не удалось спасти водителя Nissan NV200. Водитель Land Cruiser и еще двое пострадавших госпитализированы для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего.