В Приморье в ДТП с микроавтобусом погиб человек

Отмечается, что в четверг на 6 км автомобильной дороги «Подъезд к городу Уссурийску от автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток» водитель Toyota Land Cruiser 100 выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Nissan NV200.