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В Приморье в ДТП с микроавтобусом погиб человек

В Приморье в ДТП в районе Уссурийска погиб один человек, трое пострадали.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали и госпитализированы в результате ДТП в районе Уссурийска в Приморье, сообщает прокуратура Приморья.

Отмечается, что в четверг на 6 км автомобильной дороги «Подъезд к городу Уссурийску от автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток» водитель Toyota Land Cruiser 100 выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Nissan NV200.

«В результате ДТП медикам не удалось спасти водителя Nissan NV200. Водитель Land Cruiser и еще двое пострадавших госпитализированы для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего.