«Духи разгневаются и обрушат несчастья»: жители Ольхона выступили против подвесного моста на мысе «Три брата»

— Все были в диком ужасе. Во-первых, мыс «Три брата» имеет статус памятника природы. А во-вторых, это сакральное, энергетически сильное и особо почитаемое место. Здесь люди приводят мысли в порядок и чувствуют себя лучше. Для шаманов это особое место поклонения. Здесь живут духи. Наши предки называли мыс живым и считали, что это не просто скалы, коих у нас много. Я понимаю, если бы там проводились рекреационные работы, например, чтобы камни не разрушались. Но они же просто сверлят скалы! У нас сердце разрывается от того, с каким неуважением относятся к нашей истории и вере! Я каждый раз стараюсь донести туристам ценности о том, что, несмотря на то что местность у нас обжитая, но во многом дикая. Чтобы они даже, например, не передвигали камни на земле, ведь под ними живут краснокнижные скальные полевки — эндемики Байкала. За это местные духи могут обрушить на нас ветры, пожары и прочие стихии. Мы верим в это!