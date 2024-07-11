«Духи разгневаются и обрушат несчастья»: жители Ольхона выступили против подвесного моста на мысе «Три брата»

«Оставьте в покое первозданную природу Байкала!». Пост с таким обращением опубликовала у себя в социальных сетях жительница Ольхона Анита З.
Причиной ее возмущения стала новость о том, что на севере острова, на мысе Саган-Хушун или «Три брата» начались подготовительные работы по благоустройству. А именно — по установке настилов, беседок, подвесных воздушных мостов и качелей. Над проектом трудятся специалисты, которые установили похожие конструкции над главной достопримечательностью Крымского полуострова — на горе Ай-Петри. Однако сибиряки этому вовсе не рады и считают, что в сакральном месте подобные решения неуместны. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Подвесной мост, как в Крыму.
— Я коренная островитянка, живу на Ольхоне с самого рождения, — рассказывает 23-летняя Анита З. — Я аккредитованный гид по Иркутской области, принимаю гостей со всей страны и мира. Знакомлю их с историей Ольхона и его легендами, показываю местные достопримечательности.
В начале июля Анита как обычно отправилась на очередную экскурсию с туристами по маршруту «Север Ольхона». Он начинается с поселка Хужир, проходит через песчаные массивы, сосново-лиственничному лесу, вдоль заливов Байкала, крутых и отвесных склонов и заканчивается на мысе Хобой — самой северной точке острова. Одна из остановок маршрута — мыс «Сахан-Хушун» или «Три брата». Он представляет собой три каменных пика, сложенных из светлого мрамора. Отсюда открывается один из самых красивых видов на Байкал.
Однако, добравшись до достопримечательности, Анита с удивлением обнаружила, что на этом месте повсюду были разложены строительные инструменты, тросы, а рабочие-альпинисты сверлят в скалах отверстия и монтируют крепления.
— Я спросила у одного из мужчин, что здесь происходит. Ответил, что они строят мост. Я опешила даже, подумала, что это шутка. Но мужчина говорил серьезно, — рассказывает Анита.
Рабочий пояснил девушке, что расстояние между двух скал планируют соединить с помощью двух подвесных мостов. Длина конструкции составит 110 метров, а ширина 80 метров.
— Сообщил, что в течение месяца возведение уже закончат. Прибайкальский национальный парк в курсе. После этого рабочий попросил не афишировать о строительстве нового объекта. Мол, вот когда построим, тогда и объявим.
Сберечь первозданную природу Ольхона.
Анита признается, что была в шоке от услышанного. Вернувшись с экскурсии в поселок, девушка поделилась видеозаписью с местными жителями и гидами местного сообщества, которые работают на острове.
— Все были в диком ужасе. Во-первых, мыс «Три брата» имеет статус памятника природы. А во-вторых, это сакральное, энергетически сильное и особо почитаемое место. Здесь люди приводят мысли в порядок и чувствуют себя лучше. Для шаманов это особое место поклонения. Здесь живут духи. Наши предки называли мыс живым и считали, что это не просто скалы, коих у нас много. Я понимаю, если бы там проводились рекреационные работы, например, чтобы камни не разрушались. Но они же просто сверлят скалы! У нас сердце разрывается от того, с каким неуважением относятся к нашей истории и вере! Я каждый раз стараюсь донести туристам ценности о том, что, несмотря на то что местность у нас обжитая, но во многом дикая. Чтобы они даже, например, не передвигали камни на земле, ведь под ними живут краснокнижные скальные полевки — эндемики Байкала. За это местные духи могут обрушить на нас ветры, пожары и прочие стихии. Мы верим в это!
Местные жители считают, что природа Ольхона первозданная и нетронутая — нужно всеми силами сберечь и сохранить ее.
— Мы всегда за то, чтобы гости нашего острова чувствовали себя комфортно. Мы за благоустройство, но нужно, чтобы оно аккуратно вписывалось в основную концепцию Байкала — дикого и свободного. Не надо здесь делать курорты как в Анапе или Сочи, размещать какие-то экстремальные аттракционы или ставить ларьки с шаурмой или горячей кукурузой. Ольхон — это про другое. Гости к нам за этим и едут! И было бы здорово, если бы спрашивали мнение коренных местных жителей об этом. Мы бы вместе проработали концепцию благоустройства.
Нарушений не обнаружено.
Корреспонденты КП-Иркутск обратились за комментариями в «Заповедное Прибайкалье», которое заведует национальным парком и занимается обустройством территории. Как рассказали в ведомстве, цель работ — снизить существующий уровень антропогенной нагрузки, сконцентрировать турпоток на оборудованных треках и не допустить дигрессию почв в районе мыса.
Известно, что подготовительные работы проводились Крымской региональной общественной организацией активных видов спорта, досуга и отдыха, которая имеет опыт работы с особо охраняемыми природными территориями России. Среди них — подвесной мост в Крыму на горе Ай-Петри, который входит в состав Ялтинского горно-лесного заповедника федерального назначения.
— Представленные выездной бригадой конструктивные решения будут внесены в проект, которому предстоит пройти рассмотрение специалистами научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области и получить заключение от членов научно-технического совета при ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Только после прохождения данных этапов возможна его реализация, — рассказали в «Заповедном Прибайкалье».
В ведомстве отметили, что реализация проекта возможна только после прохождения всех вышеперечисленных этапов.
ОФИЦИАЛЬНО.
Информация о строительстве подвесного моста на мысе «Три брата» также находится на рассмотрении Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры.
— Данные работы проводятся ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в рамках обустройства на территории Прибайкальского национального парка туристического маршрута «Север острова Ольхон», который ежегодно посещает более 80% туристов, — рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Правоохранители установили, что обустройство маршрута туристической инфраструктурой направлено на обеспечение безопасности людей и снижение антропогенной нагрузки на уникальную природу озера Байкал. Несоблюдение экологического законодательства не установлено.