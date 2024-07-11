«Услышал пронзительный крик»: сибиряк спас на Байкале 15-летнюю девушку, но сам погиб от удара током

Трагедия произошла 10 июля в поселке Танхой Бурятии. Компания из взрослых и детей отправилась отдохнуть на берег озера Байкал. Однако поездка закончилась срочной госпитализацией для 15-летней девушки и смертью для 37-летнего сибиряка.
— По предварительным данным, подросток вошла в воду и почувствовала удары электрическим током, — поделились в СУ СКР республики Бурятия.
«По берегу раздался пронзительный крик», — пишут в местных пабликах. На помощь ей бросился знакомый мужчина. Сибиряк вытащил из «заряженной» воды девушку. Однако сам не успел выбраться. От количества электрических ударов он скончался в озере.
— Подросток в тяжелом состоянии транспортирована в Детскую республиканскую клиническую больницу. По уголовному делу начались следственные действия. Уже назначена судебно-медицинское исследование тела погибшего мужчины, — поделились в республиканском СУ СКР.
Причиной наэлектризованности воды мог стать насос от водонапорной башни. Следователи узнали, что агрегат был погружен в воду как раз недалеко от места купания.
— Следственным отделом по Кабанскому району заведено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Во время расследования будет дана оценка действиям руководства хозяйствующего субъекта, в чьем ведении находится водонапорная башня и электронасос, — поделились в СУ СКР Бурятии.
Также дело со смертью от электрического тока и травмой девочки-подростка взяла на контроль районная прокуратура. При наличии веских причин правоохранители примут меры прокурорского реагирования.