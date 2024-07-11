Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Услышал пронзительный крик»: сибиряк спас на Байкале 15-летнюю девушку, но сам погиб от удара током

Сибиряк погиб, спасая 15-летнюю девушку от удара током на озере в Бурятии.
Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла 10 июля в поселке Танхой Бурятии. Компания из взрослых и детей отправилась отдохнуть на берег озера Байкал. Однако поездка закончилась срочной госпитализацией для 15-летней девушки и смертью для 37-летнего сибиряка.

— По предварительным данным, подросток вошла в воду и почувствовала удары электрическим током, — поделились в СУ СКР республики Бурятия.

«По берегу раздался пронзительный крик», — пишут в местных пабликах. На помощь ей бросился знакомый мужчина. Сибиряк вытащил из «заряженной» воды девушку. Однако сам не успел выбраться. От количества электрических ударов он скончался в озере.

— Подросток в тяжелом состоянии транспортирована в Детскую республиканскую клиническую больницу. По уголовному делу начались следственные действия. Уже назначена судебно-медицинское исследование тела погибшего мужчины, — поделились в республиканском СУ СКР.

Причиной наэлектризованности воды мог стать насос от водонапорной башни. Следователи узнали, что агрегат был погружен в воду как раз недалеко от места купания.

— Следственным отделом по Кабанскому району заведено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Во время расследования будет дана оценка действиям руководства хозяйствующего субъекта, в чьем ведении находится водонапорная башня и электронасос, — поделились в СУ СКР Бурятии.

Также дело со смертью от электрического тока и травмой девочки-подростка взяла на контроль районная прокуратура. При наличии веских причин правоохранители примут меры прокурорского реагирования.