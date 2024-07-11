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В Омской области осудили двух жителей за вымогательство 20 тонн щебня

Обвиняемые получили более 2-х лет лишения свободы.

Источник: AP 2023

Омский областной суд вынес приговор жителям Омской области за вымогательство 20 тонн щебня и асфальтовой крошки у подрядчика.

В июне 2023 года два жителя Исилькуля приехали на место проведения капремонта дороги и стали требовать у подрядчика 20 тонн щебня или асфальтовой крошки. Услышав отказ, мужчины стали избивать его. По словам потерпевшего, у нападавших был кастет и револьвер.

У обвиняемых другая версия произошедшего. По их словам, подрядчик оговаривает мужчин, а конфликт произошел совсем по другим причинам.

С учётом всех данных суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком более 2-х лет.

Приговор в законную силу ещё не вступил.