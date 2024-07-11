В Омской области осудили двух жителей за вымогательство 20 тонн щебня

В июне 2023 года два жителя Исилькуля приехали на место проведения капремонта дороги и стали требовать у подрядчика 20 тонн щебня или асфальтовой крошки. Услышав отказ, мужчины стали избивать его. По словам потерпевшего, у нападавших был кастет и револьвер.