В Омской области осудили двух жителей за вымогательство 20 тонн щебня

Омский областной суд вынес приговор жителям Омской области за вымогательство 20 тонн щебня и асфальтовой крошки у подрядчика.
В июне 2023 года два жителя Исилькуля приехали на место проведения капремонта дороги и стали требовать у подрядчика 20 тонн щебня или асфальтовой крошки. Услышав отказ, мужчины стали избивать его. По словам потерпевшего, у нападавших был кастет и револьвер.
У обвиняемых другая версия произошедшего. По их словам, подрядчик оговаривает мужчин, а конфликт произошел совсем по другим причинам.
С учётом всех данных суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком более 2-х лет.
Приговор в законную силу ещё не вступил.