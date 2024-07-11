В смертельном ДТП пострадали 22 пассажира рейсового автобуса «Ижевск-Пермь»

По информации Госавтоинспекции Удмуртии, 10 июля около 16:00 на 17 км автодороги «Воткинск — Кельчино — граница с Пермским краем» на территории Воткинского района Удмуртии водитель автомобиля «Lada Granta», мужчина 1956 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Setra, под управлением мужчины 1981 года рождения.