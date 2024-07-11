В смертельном ДТП пострадали 22 пассажира рейсового автобуса «Ижевск-Пермь»

Смертельное ДТП произошло на границе Пермского края и Удмуртии 10 июля. Рейсовый автобус с полной загрузкой пассажиров двигался по маршруту № 724 «Ижевск-Пермь». На 17 км региональной трассы «Воткинск — Кальчино» с ним столкнулся легковой автомобиль.
По информации Госавтоинспекции Удмуртии, 10 июля около 16:00 на 17 км автодороги «Воткинск — Кельчино — граница с Пермским краем» на территории Воткинского района Удмуртии водитель автомобиля «Lada Granta», мужчина 1956 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Setra, под управлением мужчины 1981 года рождения.
В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля, женщина 1971 года рождения, погибли на месте аварии. На момент происшествия в салоне автобуса находилось более 40 пассажиров. Предварительно, 22 пассажира получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое детей.
На место ДТП выехали сотрудники республиканского ГАИ и спасательные службы. Пожарно-спасательные подразделения МЧС провели деблокировку погибших из легкового автомобиля. По факту смертельного ДТП проводят проверку, уточняют его обстоятельства.
Согласно данным автовокзала Ижевска, рейс выполнял автобус Setra. Маршрут «Ижевск-Пермь» обслуживает ИП Никитин Ю. И., зарегистрированное в Удмуртской Республике, село Кельчино.
СУ СК по Удмуртской республике незамедлительно приступило к расследованию ДТП. По информации ведомства, в салоне автобуса находились 45 человек. Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Минздрав Удмуртии сообщил, что травмы различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе трое детей. Всех пострадавших в ДТП бригадами скорой помощи оперативно доставили в Воткинскую городскую больницу, их осмотрели врачи. Пострадавшие пассажиры автобуса получают всю необходимую помощь, несколько человек госпитализировали.
Из неофициальных источников стало известно, что госпитализация потребовалась пяти пострадавшим. Телеграм-канал «Ижевск с огоньком» сообщил, трое пассажиров автобуса находятся в реанимации, детям оказывают амбулаторную помощь.
Среди пострадавших могут находиться жители Пермского края. «Комсомолка» направила запрос о состоянии их здоровья в краевой Минздрав.