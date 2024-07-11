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«Я не осознавал, что действую в составе преступной группы»: в Красноярском крае осудили 17-летнего курьера мошенников

В Красноярском крае осудили 17-летнего курьера мошенников.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Красноярский суд приговорил 17-летнего студента к четырем годам воспитательной колонии за работу курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщила краевая прокуратура.

В феврале 2024 года воспитанник детского дома увидел на просторах социальных сетей объявление о подработке: собирать у людей деньги и перечислять их на продиктованные куратором счета. Себе можно было оставить 2,5% от суммы перевода.

Молодого человека добавили в чат с «коллегами» — оттуда он получал все инструкции. Для «конспирации» курьера попросили одеваться неброско и прятать татуировки.

В итоге студент помог обмануть четырех пожилых людей, забрав у них 1,5 миллиона рублей.

Юноша вину признал частично и пояснил, что «не осознавал, что действует в составе преступной группы».

Посыльного признали виновным в мошенничестве.