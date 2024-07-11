Задержан директор филиала «Семей орманы»

А в мае по делу вынесли приговор — двух человек, занимавших руководящие должности в резервате «Семей орманы» и Новошульбинском филиале, приговорили к 7 годам лишения свободы. Добавим, что на сайте Особо охраняемые природные территории сообщается, что Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» был создан постановлением правительства РК в 2003 году путем слияния Бегеневского, Бородулихинского, Букебаевского, Долонского, Жанасемейского, Жарминского, Канонерского, Морозовского, Новошульбинского и Семипалатинского государственных учреждений по охране лесов и животного мира. Общая площадь резервата — 654 179,8 гектара. Цель создания резервата — сохранение и восстановление уникальных ленточных боров Прииртышья, выполняющих важные защитные функции и имеющих особую экологическую, научную, культурную и рекреационную ценность.