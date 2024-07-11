Стала известна причина гибели горняков из Башкирии на руднике «Пионер».

Причиной гибели 13 человек, в том числе пятерых жителей Башкирии, в шахте «Пионер» в Амурской области весной 2024 года стал прорыв грунтовых вод. Это следует из экспертизы по делу об аварии — документ оказался в распоряжении «Известий». Один из членов экспертной группы объяснил, что шахту затопило буквально за несколько минут и у людей не было шансов на спасение, хотя операция по их поиску продолжалась в течение двух недель.
Ученые отмечают, что прогнозировать такие аварии пока невозможно, а избежать жертв в подобных обстоятельствах помогут только безлюдные технологии добычи.
Как информировал «Башинформ», обрушение на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошло 18 марта. В шахте под завалами оказались 13 человек, в том числе пятеро жителей Башкирии. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов. Все работали машинистами.