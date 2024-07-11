В Иркутской области с начала года утонули 17 детей

Пугающую статистику озвучила заместитель прокурора Иркутской области Любовь Исаканова во время прямого эфира 10 июля, передает ИА «ТК Город».
«Факты гибели детей на водных объектах зарегистрировали в этом году в Ангарске, Братске, Зиме, Усть-Куте, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Шелехове, а также в Иркутском, Куйтунском, Мамско-Чуйском, Нукутском районах и Чунском округе», — сказала Исаканова.
В качестве примера она привела случай, произошедший в минувшие выходные в Чунском районе. Там, напомним, утонули сразу двое детей: 16-летний парень пытался спасти тонущую 11-летнюю девочку:
«Погибли оба, так как в этот день на берегу водоема находились только дети разных возрастов без сопровождения взрослых».
В региональном МЧС рассказали, что «только за первую декаду июля было составлено 38 административных протоколов за неисполнение родительских обязанностей в отношении тех жителей области, чьи дети находились у воды без присмотра взрослых»:
«Больше всего таких правонарушений выявлено в Чунском округе и в Киренском, Шелеховском, Тулунском, Тайшетском и Братском районах».
К слову, напомним, сейчас в Усть-Куте ведутся поиски 16-летнего подростка, пропавшего 9 июля во время купания в необорудованном для этого месте реки Лена в микрорайоне Нижняя Нефтебаза.