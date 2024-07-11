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В Башкирии в развлекательном комплексе произошел пожар

Сегодня утром в развлекательном комплексе «Аврора» в Бирске произошел пожар. Подробности рассказали в МЧС Башкирии.

Источник: МЧС России по РБ

Горение произошло на втором этаже в корпусе блока питания промышленного холодильника.

Горение потушили до прибытия сотрудников МЧС.

Пострадавших нет. Причину устанавливает дознаватель МЧС России.

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