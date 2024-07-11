В Башкирии в развлекательном комплексе произошел пожар

Горение произошло на втором этаже в корпусе блока питания промышленного холодильника.
Горение потушили до прибытия сотрудников МЧС.
Пострадавших нет. Причину устанавливает дознаватель МЧС России.
Сегодня утром в развлекательном комплексе «Аврора» в Бирске произошел пожар. Подробности рассказали в МЧС Башкирии.
Горение произошло на втором этаже в корпусе блока питания промышленного холодильника.
Горение потушили до прибытия сотрудников МЧС.
Пострадавших нет. Причину устанавливает дознаватель МЧС России.