Мёртвого 35-летнего новосибирца нашли на улице Петухова

В Кировский район Новосибирска вызвали спасателей. Жильцы дома на улице Петухова сообщили, что их сосед — молодой мужчина — не выходит на связь. При этом известно, что он болел.
— Спасатели обеспечили доступ в помещение. Мужчину 1989 года рождения обнаружили без признаков жизни, — говорится в сводке МАСС.
Тело 35-летнего мужчины передали сотрудникам полиции. Чем болел молодой новосибирец, неизвестно.
Ранее КП-Новосибирск писала, что за сутки в Новосибирске нашли двух мёртвых 85-летних пенсионерок.