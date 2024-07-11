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Мёртвого 35-летнего новосибирца нашли на улице Петухова

Известно, что молодой мужчина болел.

Источник: Комсомольская правда

В Кировский район Новосибирска вызвали спасателей. Жильцы дома на улице Петухова сообщили, что их сосед — молодой мужчина — не выходит на связь. При этом известно, что он болел.

— Спасатели обеспечили доступ в помещение. Мужчину 1989 года рождения обнаружили без признаков жизни, — говорится в сводке МАСС.

Тело 35-летнего мужчины передали сотрудникам полиции. Чем болел молодой новосибирец, неизвестно.

Ранее КП-Новосибирск писала, что за сутки в Новосибирске нашли двух мёртвых 85-летних пенсионерок.

несчастный случай