Дроппера задержали в Хабаровске

В УМВД России по Хабаровску поступила информация о возможной незаконной деятельности 22-летнего безработного жителя Индустриального района. По сообщению, он может быть причастен к незаконному обороту средств платежей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Хабаровчанин в феврале прошлого года оформил банковские карты в трех банках и передал их вместе с документами и паролями неустановленным лицам, получив за это вознаграждение в размере двух тысяч рублей», — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Сотрудники полиции арестовали мужчину, который регистрировал банковские карты на свое имя и передавал их «работодателю» по найденному в интернете объявлению. Он не предполагал, что карты могут быть использованы для дистанционных мошенничеств.