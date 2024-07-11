Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроппера задержали в Хабаровске

Мужчина продал банковские карты мошенникам за две тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В УМВД России по Хабаровску поступила информация о возможной незаконной деятельности 22-летнего безработного жителя Индустриального района. По сообщению, он может быть причастен к незаконному обороту средств платежей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Хабаровчанин в феврале прошлого года оформил банковские карты в трех банках и передал их вместе с документами и паролями неустановленным лицам, получив за это вознаграждение в размере двух тысяч рублей», — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Сотрудники полиции арестовали мужчину, который регистрировал банковские карты на свое имя и передавал их «работодателю» по найденному в интернете объявлению. Он не предполагал, что карты могут быть использованы для дистанционных мошенничеств.