Дроппера задержали в Хабаровске

«Хабаровчанин в феврале прошлого года оформил банковские карты в трех банках и передал их вместе с документами и паролями неустановленным лицам, получив за это вознаграждение в размере двух тысяч рублей», — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.