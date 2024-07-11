«Она станет инвалидом. Оставляете?»: как девочка из Бурятии по имени «Исцеляющая» не оправдала пугающие прогнозы врачей

— Позвонили в Москву, поговорили с врачами, нас немного успокоили, — вспоминает те дни мама малышки. — Мы с мужем сразу были уверены, что с нашей дочкой все будет хорошо. — Вот и решили ехать в Иркутск к местным врачам. Почему туда? Во-первых, Иркутск рядом. Можно доехать на машине с мужем. Не нужно покупать билеты на самолет и искать жилье. Во-вторых, здесь накоплен огромный опыт операций едва родившимся и недоношенным детям.