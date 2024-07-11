«Она станет инвалидом. Оставляете?»: как девочка из Бурятии по имени «Исцеляющая» не оправдала пугающие прогнозы врачей

«Вам срочно в Москву лететь нужно!», — заявили врачи Гэрэлме во время очередного скрининга на 20-й неделе беременности в Бурятии. Осмотр показал, что первенец, которого родители так долго ждали, болен. Медики ставили не появившейся на свет девочке врожденный порок развития.
— Нас с мужем сразу предупредили — помогут только в Москве. Соответственно, рожать нужно было в столице. А после передать ребенка хирургам для оперативного лечения порока развития. При этом добавили, что дочь может остаться инвалидом, — рассказывала ранее Гэрэлма врачам Ивано-Матренинской детской больницы. Там ее малютке подарили надежду на будущее. На пятый день жизни малышку прооперировали, а потом и выходили. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Ребенка оставлять будете?».
Минувшие дни родители малышки вспоминают с ужасом. Ведь когда Гэрэлма находилась только на пятом месяце беременности, ей уже предложили отказаться от дочери.
— Позвонили в Москву, поговорили с врачами, нас немного успокоили, — вспоминает те дни мама малышки. — Мы с мужем сразу были уверены, что с нашей дочкой все будет хорошо. — Вот и решили ехать в Иркутск к местным врачам. Почему туда? Во-первых, Иркутск рядом. Можно доехать на машине с мужем. Не нужно покупать билеты на самолет и искать жилье. Во-вторых, здесь накоплен огромный опыт операций едва родившимся и недоношенным детям.
Гэрэлма с проблемой обратилась в отделение хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы. До родов супруги посетили несколько храмов. Молились, чтобы здоровью дочери ничего не угрожало.
— Утром 14 марта, на 38 неделе, провели кесарево сечение. Врачи сказали, при родах естественным путем может быть отрыв тератомы, а это опасно, — вспоминает сибирячка.
Крошку в тот же день увезли в Ивано-Матренинскую больницу. И уже 19 марта девочку прооперировали. Потом сутки в реанимации, и сразу в отделение. Оказалось, на ножке у девочки была доброкачественная опухоль размером примерно 12 на 4 см. Некоторое время ребенка нужно наблюдать у онколога и периодически делать УЗИ.
«Все хорошо! Шовчик маленький только остался. Вырастет — ничего видно не будет», — сообщили врачи родителям малютки. И уже спустя неделю медики разрешили маме брать дочку на руки, поворачивать ее на бок, прикладывать к груди.
— Рада, что у нас все хорошо. Имя дочке искала специально в интернете. Приглянулось — Сойжина. Это бурятское имя, оно переводится как «Исцеляющая», — говорит мама девочки. — Это наш первый долгожданный ребенок. Муж все это время был в Иркутске, рядом, поддерживал, привозил все, что нужно. Сам за двое суток оформил необходимые документы на дочку.
Дома Сойжину с папой и мамой встречали бабушки, дедушки, тети и дяди.