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Три пожара из-за молнии произошло в Иркутском районе

Дворовые постройки и дома горели в селах Смоленщина, Хомутово и Патроны.

Источник: Комсомольская правда

Три пожара по вине грозового разряда произошли в Иркутском районе. Молния попала в хозяйственные, дворовый и жилые постройки в селах Смоленщина, Хомутово и Патроны. В последнем удар пришелся на дерево, но пламя перекинулось на крышу гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.

— В селе Хомутово грозовой разряд ударил в веранду. Она загорелась, огонь перешел на крышу дома. Пожар на 120 квадратных метрах тушили девять огнеборцев и три единицы техники, — поделились пожарные.

В населенном пункте Смоленщина от молнии пламя охватило второй этаж и крышу дома. Огонь удалось потушить на площади в 96 квадратных метров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на 28 участках в лесах Иркутской области полыхает пламя. 11 пожаров удалось потушить 11 июля. Борьба с остальными продолжается.