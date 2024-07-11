Три пожара из-за молнии произошло в Иркутском районе

Три пожара по вине грозового разряда произошли в Иркутском районе. Молния попала в хозяйственные, дворовый и жилые постройки в селах Смоленщина, Хомутово и Патроны. В последнем удар пришелся на дерево, но пламя перекинулось на крышу гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.
— В селе Хомутово грозовой разряд ударил в веранду. Она загорелась, огонь перешел на крышу дома. Пожар на 120 квадратных метрах тушили девять огнеборцев и три единицы техники, — поделились пожарные.
В населенном пункте Смоленщина от молнии пламя охватило второй этаж и крышу дома. Огонь удалось потушить на площади в 96 квадратных метров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на 28 участках в лесах Иркутской области полыхает пламя. 11 пожаров удалось потушить 11 июля. Борьба с остальными продолжается.