Три пожара из-за молнии произошло в Иркутском районе

Три пожара по вине грозового разряда произошли в Иркутском районе. Молния попала в хозяйственные, дворовый и жилые постройки в селах Смоленщина, Хомутово и Патроны. В последнем удар пришелся на дерево, но пламя перекинулось на крышу гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.