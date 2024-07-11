Число пострадавших в ДТП на трассе «Нарва» выросло до 8, двое погибли

Напомним, в 17:47 на 2−3-м километре объездной автодороги «Ополье — Нарва» водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусам Volkswagen Caravelle. Одна из пострадавших — женщина — скончалась на месте. Трое детей были госпитализированы, ещё двое участников аварии находятся в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.