Число пострадавших в ДТП на трассе «Нарва» выросло до 8, двое погибли

В больнице скончалась женщина, попавшая в смертельное лобовое ДТП на трассе «Нарва» накануне. Число жертв страшной аварии, из-за которой вечером 10 июля перекрывали федеральную трассу А-180, выросло до 8. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Напомним, в 17:47 на 2−3-м километре объездной автодороги «Ополье — Нарва» водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусам Volkswagen Caravelle. Одна из пострадавших — женщина — скончалась на месте. Трое детей были госпитализированы, ещё двое участников аварии находятся в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.
35-летнюю пассажирку Volkswagen пытались реанимировать, но усилия медиков не увенчались успехом — она скончалась в больнице.
Полиция и сотрудники ГИБДД проводит проверку обстоятельств трагедии.
Ранее в лобовом ДТП, произошедшем в понедельник, 8 июля, на автодороге «Санкт-Петербург-Псков» погибли два человека. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулём и лов в лоб столкнулся с грузовиком. В итоге он сам и его пассажирка погибли.