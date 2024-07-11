Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителя под наркотиками остановили в Павлодаре

В Павлодарской области полицейские задержали нескольких водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, только за одни сутки павлодарскими полицейскими пресечены 524 нарушения в сфере дорожной безопасности, причем девять водителей сели за руль в состоянии опьянения.

К примеру, в 02.30 ночи в Экибастузе на улице Бауыржана Момышулы был остановлен автомобиль Renault Kaptur, водитель которого, согласно медицинскому освидетельствованию, находился в состоянии алкогольного опьянения. В городе Аксу на улице Астана остановили авто Audi 100.

При проведении медицинского освидетельствования было установлено, что водитель находится в алкогольном опьянении средней степени. В селе Луганск водитель управлял мотоциклом, будучи в состоянии опьянения. А в областном центре водитель управлял Audi 80 в состоянии наркотического опьянения.

«По данным нарушениям каждый водитель привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Материалы направлены в суд. Автотранспорт водворен на специальную стоянку. Также в ходе оперативно-профилактического мероприятия за нарушения ПДД были остановлены три водителя. При проверке установлено, что ранее они все лишены водительских прав. Все нарушители наказаны», — рассказал исполняющий обязанности начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Руфат Кенжин.

В полиции отметили, что в период оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» стражами порядка особое внимание уделяется соблюдению дорожной безопасности всеми участниками движения.

Добавим, что по ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ст. 612 КоАП РК управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на 10 суток.