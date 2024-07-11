Водителя под наркотиками остановили в Павлодаре

Как сообщает пресс-служба ведомства, только за одни сутки павлодарскими полицейскими пресечены 524 нарушения в сфере дорожной безопасности, причем девять водителей сели за руль в состоянии опьянения.
К примеру, в 02.30 ночи в Экибастузе на улице Бауыржана Момышулы был остановлен автомобиль Renault Kaptur, водитель которого, согласно медицинскому освидетельствованию, находился в состоянии алкогольного опьянения. В городе Аксу на улице Астана остановили авто Audi 100.
При проведении медицинского освидетельствования было установлено, что водитель находится в алкогольном опьянении средней степени. В селе Луганск водитель управлял мотоциклом, будучи в состоянии опьянения. А в областном центре водитель управлял Audi 80 в состоянии наркотического опьянения.
«По данным нарушениям каждый водитель привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Материалы направлены в суд. Автотранспорт водворен на специальную стоянку. Также в ходе оперативно-профилактического мероприятия за нарушения ПДД были остановлены три водителя. При проверке установлено, что ранее они все лишены водительских прав. Все нарушители наказаны», — рассказал исполняющий обязанности начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Руфат Кенжин.
В полиции отметили, что в период оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» стражами порядка особое внимание уделяется соблюдению дорожной безопасности всеми участниками движения.
Добавим, что по ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Согласно ст. 612 КоАП РК управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на 10 суток.